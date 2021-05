Misure per la ripartenza, l’amministrazione investe 3 milioni. Melucci: «È il nostro “decreto sostegni”, vicini a chi ha sofferto» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un pacchetto di Misure da quasi 3 milioni di euro, per favorire la ripartenza post pandemia.Dopo la delibera 108 dello scorso anno, l’amministrazione Melucci torna a investire altre corpose risorse a sostegno del tessuto socio-economico cittadino, licenziando una delibera di giunta contenente una serie di interventi, mirata ai settori che più di altri hanno patito gli effetti dell’emergenza sanitaria.Con un oculato utilizzo di fondi propri, infatti, l’esecutivo guidato dal sindaco Rinaldo Melucci ha predisposto un atto di indirizzo che individua otto Misure, per complessivi 2,9 milioni di euro, affidate alle direzioni Sviluppo Economico, Servizi Sociali e Gabinetto Sindaco – Struttura Complessa Cultura.«Questo provvedimento è una nostra versione del ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un pacchetto dida quasi 3di euro, per favorire lapost pandemia.Dopo la delibera 108 dello scorso anno,torna a investire altre corpose risorse a sostegno del tessuto socio-economico cittadino, licenziando una delibera di giunta contenente una serie di interventi, mirata ai settori che più di altri hanno patito gli effetti dell’emergenza sanitaria.Con un oculato utilizzo di fondi propri, infatti, l’esecutivo guidato dal sindaco Rinaldoha predisposto un atto di indirizzo che individua otto, per complessivi 2,9di euro, affidate alle direzioni Sviluppo Economico, Servizi Sociali e Gabinetto Sindaco – Struttura Complessa Cultura.«Questo provvedimento è una nostra versione del ...

Advertising

stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - amnestyitalia : Oggi #11maggio sono passati 10 anni dalla firma della Convenzione di Istanbul. Nessun paese è libero dalla violenza… - _Carabinieri_ : Colpo inferto dai #Carabinieri di Napoli alla piazza di spaccio del Parco Verde di Caivano: eseguite 49 misure caut… - Olindo35055898 : RT @CpiSardegna: Il #29maggio saremo in piazza per ribadire che esiste un'#Italia che non si rassegna ad accettare supinamente decreti e mi… - DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: Misure urgenti in materia di #trasporti e disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nel… -