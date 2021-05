Minivan con sei lavoratori a bordo precipita nel dirupo: tutti feriti, quattro molto gravi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Grave incidente stamattina sulla Marecchiese , la strada che collega l' alta Valtiberina alla Romagna e a Rimini . Alle ore 7.45 nei pressi di Rofelle nel comune di Badia Tedalda , un Minivan con sei ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Grave incidente stamattina sulla Marecchiese , la strada che collega l' alta Valtiberina alla Romagna e a Rimini . Alle ore 7.45 nei pressi di Rofelle nel comune di Badia Tedalda , uncon sei ...

Advertising

AnsaToscana : Minivan con 6 operai finisce in scarpata nell'Aretino,feriti. Quattro feriti in codice rosso, gli altri due meno gr… - Nazione_Arezzo : Minivan con sei lavoratori a bordo precipita nel dirupo: tutti feriti, alcuni molto gravi - HuffPostItalia : Minivan con sei operai finisce in una scarpata nell'Aretino: alcuni feriti gravi - qn_lanazione : +++ Minivan con sei lavoratori a bordo precipita nel dirupo: tutti feriti, alcuni molto gravi +++ - musicofilo3 : intraprende una vita da nomade dividendosi tra lavori temporanei e viaggi nel suo minivan. I luoghi del suo peregri… -