Milano, la stazione Garibaldi invasa dai Barboni. Bastoni (Lega): "E Sala finge di non vedere" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una lunga fila di sacchi a pelo con senzatetto che dormono sotto il cavalcavia Eugenio Bussa e ai margini di viale Luigi Sturzo a pochi metri dalla stazione Garibaldi. A segnalarne la presenza, evidenziando anche le condizioni igieniche critiche e i problemi di sicurezza, è stato il consigliere comunale e regionale della Lega, Massimiliano Bastoni. "Inutile nascondersi dietro ad un fittizio solidarismo perché la presenza di questi senzatetto rappresenta un potenziale pericolo dal momento che tra i disturbi più comuni di chi vive senza dimora ci sono i disturbi psicotici con allucinazioni, manie di persecuzione, assunzione di stupefacenti e alcolismo, voglia distruttiva di isolamento e improvvisa violenza, come testimoniato da alcuni gravi e recenti fatti di cronaca". A tal proposito Bastoni ricorda ...

