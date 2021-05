Milano, chi non sostiene la legge pro gay paga di più il biglietto del teatro. FdI: "Assurdo" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi sostiene il ddl Zan ha il biglietto scontato a teatro. Chi invece critica la legge proposta dalla sinistra in parlamento deve pagare di più. E' l'ultima trovata del teatro Mtm: "Presentatevi in cassa con scritto sul palmo della mano ddl Zan e vi riserveremo un ingresso a 10 euro" dice Gaia Calimani, presidente di Manifatture Teatrali Milanesi. "Siamo anime diverse. Siamo l'arcobaleno di Dorothy nel magico regno di Oz, ma - spiega Calimani - non solo quello. Per questo vogliamo invitarvi a teatro a 10 euro, per questo nuovo inizio che si possa essere davvero in molti. Ci saremo anche noi e saremo insieme per una causa in cui crediamo" Durissima la protesta di Fratelli d'Italia. L'europarlamentare Carlo Fidanza, insieme a Vincenzo Sofo (Ecr), va all'attacco: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chiil ddl Zan ha ilscontato a. Chi invece critica laproposta dalla sinistra in parlamento devere di più. E' l'ultima trovata delMtm: "Presentatevi in cassa con scritto sul palmo della mano ddl Zan e vi riserveremo un ingresso a 10 euro" dice Gaia Calimani, presidente di Manifatture Teatrali Milanesi. "Siamo anime diverse. Siamo l'arcobaleno di Dorothy nel magico regno di Oz, ma - spiega Calimani - non solo quello. Per questo vogliamo invitarvi aa 10 euro, per questo nuovo inizio che si possa essere davvero in molti. Ci saremo anche noi e saremo insieme per una causa in cui crediamo" Durissima la protesta di Fratelli d'Italia. L'europarlamentare Carlo Fidanza, insieme a Vincenzo Sofo (Ecr), va all'attacco: ...

