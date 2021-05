Milano. Bassi: Corvetto, polemica su spazi pubblici platealmente falsa. Il Municipio 4 andrebbe ringraziato (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Questa mattina il nostro Centro Civico è stato agghindato da uno striscione lasciato dalla Brigata Abd Elsalam che annuncia un presidio per giovedì prossimo. Posto che ogni manifestazione è legittima (se autorizzata), mi sfugge per quale motivo protestino contro di noi”. Lo afferma il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi, che spiega: “questa realtà – che non è esattamente “amica” sotto un profilo politico o ideale – si è fatta viva chiedendoci uno spazio per poter fare “stoccaggio” di materiale utile alla loro attività di distribuzione di pacchi alimentari. Siccome per noi la solidarietà non ha colore, li abbiamo ascoltati e ci siamo attivati per aiutarli. C’è stata una riunione organizzata dal mio assessore Marco Rondini, che insieme a un nostro funzionario amministrativo, hanno vagliato alcune ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Questa mattina il nostro Centro Civico è stato agghindato da uno striscione lasciato dalla Brigata Abd Elsalam che annuncia un presidio per giovedì prossimo. Posto che ogni manifestazione è legittima (se autorizzata), mi sfugge per quale motivo protestino contro di noi”. Lo afferma il Presidente del4 diPaolo Guido, che spiega: “questa realtà – che non è esattamente “amica” sotto un profilo politico o ideale – si è fatta viva chiedendoci unoo per poter fare “stoccaggio” di materiale utile alla loro attività di distribuzione di pacchi alimentari. Siccome per noi la solidarietà non ha colore, li abbiamo ascoltati e ci siamo attivati per aiutarli. C’è stata una riunione organizzata dal mio assessore Marco Rondini, che insieme a un nostro funzionario amministrativo, hanno vagliato alcune ...

