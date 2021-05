Milan, tegola Ibrahimovic: stagione finita per lo svedese (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic uscito per un infortunio al ginocchio nel match di domenica con la Juventus. Sembrerebbe che la stagione per l'attaccante ... Leggi su 100x100napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla delle condizioni fisiche di Zlatanuscito per un infortunio al ginocchio nel match di domenica con la Juventus. Sembrerebbe che laper l'attaccante ...

Milan, senza Ibrahimovic la media punti si abbassa Una vera tegola per Pioli e per l'intero gruppo squadra. Con i dati alla mano, possiamo affermare che con l'arrivo del 2021, il Milan ha sofferto tanto, forse troppo, senza Ibrahimovic in campo. La ...

Milan, tegola Saelemaekers: il belga salterà il Torino

