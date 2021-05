Milan inarrestabile | 7 - 0 al Torino! Vincono anche Atalanta e Juventus Il Genoa si salva

Advertising

MilanLiveIT : Le PAGELLE di #TorinoMilan #BrahimDiaz è un Ufo ?? #Kessie implacabile - moondie_as : @Esticai1 Evidentemente si. Ovviamente il Milan inarrestabile e pazzesco,e io da milanista sono al settimo cielo - MianiAttilio : International Web Post IL MILAN TRAVOLGE LA JUVENTUS ALLO “STADIUM” E IPOTECA LA CHAMPIONS. L’Inter inarrestabile… - CacisiAlfio : @Brahim @acmilan Inarrestabile ????????? ??? forza Milan sempre - ElTrattore : RT @90ordnasselA: @nonleggerlo @FrancescoOrdine Certo Franco,come quelle favole su Icardi più forte di Lukaku,Icardi che sarebbe rimasto su… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan inarrestabile

Gazzetta del Sud

Una rete di Muriel lancia gli orobici, che raddoppiano con Pasalic e si mantengono in seconda posizione con ilche, pur privo di Ibrahimovic, infligge una pesante goleada al Torino a domicilio: ...Il ventricolo destro del cuore della difesa del, in lotta per la Champions League , ha ... P oi, però, ecco la risalita, che spesso si fa. E così è successo a Fikayo Tomori : ...Vincono le squadre di testa nell’ultimo turno infrasettimanale a due giornate dal termine della stagione. L'Inter campione d’Italia porta a quattro i ...Le pagelle di Torino-Milan 0-7, match valido per il turno infrasettimanale della 36^ giornata di Serie A. Risultato clamoroso a Torino ...