Milan, il sogno di Ibrahimovic può sfumare all’improvviso (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’infortunio di Ibrahimovic costringerà il Milan a rinunciare al suo asso nelle ultime partite e mette a repentaglio pure l’Europeo Ibrahimovic si è bloccato ancora. Lo svedese saluta la stagione a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato domenica sera contro la Juventus. L’attaccante del Milan dunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli nelle ultime tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’infortunio dicostringerà ila rinunciare al suo asso nelle ultime partite e mette a repentaglio pure l’Europeosi è bloccato ancora. Lo svedese saluta la stagione a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato domenica sera contro la Juventus. L’attaccante deldunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli nelle ultime tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiGiglio99 : RT @SkySport: Se @acmilan vince a Genova, passa in testa alla classifica: un sogno per @VMontella! ?????? #SkySerieA - milansette : Milan Femminile, un punto per realizzare il sogno Champions. - elprofetado1899 : @duartegalera La fiorentina chiede è vero. Lui è un buon giocatore, ma a noi serve altro. era un mio sogno perché lui tifa milan - MilanLiveIT : #ThiagoSilva ha ancora il cuore rossonero ???? 'Voglio il #Milan in Champions!' - freefly82 : Sogno un #milan senza giocatori di #raiola, anche se questo vuol dire perdere a zero #Donnarumma (e suo fratello) o svendere #romagnoli. -