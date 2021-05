Milan, assalto alla Champions senza Ibrahimovic. E la Svezia spera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver chiuso anzitempo la stagione con il Milan, ma la Svezia spera di averlo all’Europeo Il Milan va all’assalto della qualificazione in Champions League senza Zlatan Ibrahimovic. L’infortunio rimediato contro la Juventus, infatti, avrebbe escluso dai giochi lo svedese fino a fine campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’ufficialità e poi ci sarà la conferma della fine della stagione anzitempo del centravanti, seguito con apprensione anche dalla Svezia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 IL PROBLEMA – Stando alle parole di Pioli, il problema di Ibrahimovic riguarderebbe una distorsione al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zlatanpotrebbe aver chiuso anzitempo la stagione con il, ma ladi averlo all’Europeo Ilva all’della qualificazione inLeagueZlatan. L’infortunio rimediato contro la Juventus, infatti, avrebbe escluso dai giochi lo svedese fino a fine campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’ufficialità e poi ci sarà la conferma della fine della stagione anzitempo del centravanti, seguito con apprensione anche d. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 IL PROBLEMA – Stando alle parole di Pioli, il problema diriguarderebbe una distorsione al ...

Advertising

infoitsport : Assalto Milan a Vlahovic, ma i veri pericoli per la Fiorentina vengono da altrove - infoitsport : Milan da Champions. Gigio verso il sì, Tomori riscattato. Assalto a Vlahovic - infoitsport : Vlahovic, pronto l’assalto del Milan grazie alla Champions. La richiesta viola - infoitsport : Vlahovic, il Milan proverà l’assalto se entrerà in Champions. Ma il prezzo di Commisso… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Assalto #Milan a #Vlahovic, ma i veri pericoli per la #Fiorentina vengono da altrove -