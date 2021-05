Mikel Landa, una carriera in salita. Il campione malinconico lascia il Giro d’Italia 2021: la sua è una maledizione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa Mikel Landa fuori dal Giro d’Italia 2021, la maledizione nei grandi giri continua: il campione malinconico perseguitato dalla sfortuna In molti lo davano per favorito alla vittoria del Giro d’Italia 2021, la 104ª edizione della Corsa Rosa, disegnata con diverse salite importanti, doveva essere la sua gara, ma Mikel Landa ha alzato bandiera bianca dopo 5 tappe. Il ciclista spagnolo è stato lo sfortunato protagonista di una brutta caduta che ha coinvolto Dombrowski e un addetto alla sicurezza. Rimasto steso sull’asfalto, il capitano della Bahrain Merida è stato trasportato in ambulanza all’ospedale: possibile frattura di una clavicola e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansafuori dal, lanei grandi giri continua: ilperseguitato dalla sfortuna In molti lo davano per favorito alla vittoria del, la 104ª edizione della Corsa Rosa, disegnata con diverse salite importanti, doveva essere la sua gara, maha alzato bandiera bianca dopo 5 tappe. Il ciclista spagnolo è stato lo sfortunato protagonista di una brutta caduta che ha coinvolto Dombrowski e un addetto alla sicurezza. Rimasto steso sull’asfalto, il capitano della Bahrain Merida è stato trasportato in ambulanza all’ospedale: possibile frattura di una clavicola e ...

