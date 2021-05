Migranti | Tripoli ha scelto Erdogan L' Europa è sotto scacco

Advertising

Dopo l'intesa in Libia, il presidente turco ha riaperto il 'rubinetto' degli sbarchi. I nostri politici sono stati tagliati fuori, persi nelle solite diatribe tra partiti di MARIO ARPINO... e a questo punto in tempi brevi, per evitare o almeno frenare le partenze deidalla Libia. E se è necessario bisogna forzare la mano con. Evocare solo la solidarietà è un prodotto ...La ministra dell'Interno: il ruolo dell’Europa è fondamentale per stabilizzare Paesi come Libia e Tunisia, in cambio servono azioni contro il traffico d’esseri umani e rispetto dei diritti ...Probabile, quasi certo. E allora si muova la comunità internazionale insieme alle Nazioni Unite per correggere anche questo intollerabile aspetto. E se è necessario bisogna forzare la mano con Tripoli ...