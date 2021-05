Migranti | parroco Lampedusa | “Non chiamatela emergenza | da politica solo propaganda”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ho visto uomini e donne molto provati, c’erano anche dei bambini. Tutti nei loro corpi portavano i segni della sofferenza”. A dirlo all’Adnkronos è don Carmelo La Magra,di, che lunedì insieme ai volontari della parrocchia San Gelardo, ha portato acqua, succhi di frutta e coperte termiche airimasti per ore sul molo Favaloro prima di essere trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, al collasso dopo la raffica di arrivi che ha portato sulla più grande delle Pelagie oltre 2mila persone. Un flusso consistente ma non inaspettato secondo il. “Con l’arrivo del bel tempo le partenze aumentano – dice -, è un fenomeno che si ripete puntuale ogni anno, eppure ancora ci si ritrova impreparati, colti alla sprovvista da qualcosa che non si può chiamarea meno di ...

Adnkronos

'Siamo sempre con gli occhi aperti, pronti a dare voce quando vengono negati i diritti essenziali " precisa il- . Come al solito le personesono considerate persone di serie B. ...Si parla di difesa e protezione ma non si parla mai di soccorso, di vera accoglienza e del bene delle persone". È il parere di don Carmelo La Magra,di San Gerlando a Lampedusa, ...Sono oltre 2mila le persone sbarcate in questi ultimi giorni, l'hotspot è sovraffollato in attesa dei trasferimenti sulla terraferma e in centinaia sono stati costretti a trascorrere la notte sul molo ...Guerra contro il tempo per svuotare Lampedusa. Bruxelles chiede di ricollocare i rifugiati, ma gli Stati membri voltano le spalle ...