Migranti | Meloni | ‘salvare vite umane bloccando partenze | prima bisogni economici italiani’

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Lesi salvano se non si fanno partire su imbarcazioni di fortuna per far fare miliardi agli schiavisti del terzo millennio. Davvero non riesco a capire la ratio di un Governo che chiude in casa gli italiani e fa entrare indiscriminatamente gli immigrati; delle dieci principali nazionalità di immigrati irregolari che sono entrati in Italia nei primi mesi di questo anno, triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quasi nessuno ha diritto alla protezione internazionale: la terza nazionalità è il Bangladesh, prendono l’aereo dal Bangladesh, arrivano in Libia per prendere i barconi degli scafisti e arrivare in Italia”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Rtl 102.5.“Noi -aggiunge- non stiamo salvando gente che scappa dalla guerra, stiamo cercando con ...