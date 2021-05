Advertising

Migranti, i paletti del premier: 'Salvarli tutti, rimpatriare gli irregolari'

La Repubblica

Dopo la freddezza con cui l'Europa ha accolto la generica richiesta della Commissione europea di condividere le responsabilità sulla ricollocazione deiche sbarcano sulle nostre coste, alla ......momento devi avere il coraggio di renderti libero perché potresti essere tu a mettere dei... Lo stesso discorso vale anche per i: ci si pone mai la domanda sul perché lasciano il loro ...Per ora c’è solo una promessa, ed è quella fatta ieri dalla Germania: «L’Italia non può essere lasciata sola», ha detto il ministro degli esteri di Berlino, Heiko Maas incontrando alla Farnesina il co ...Draghi durante il question time alla Camera ha spiegato che "è fondamentale il rispetto dei diritti umani". E incassa dalla Germania la prima ...