Miglior attrice non protagonista, Matilda De Angelis a Benedetta Porcaroli: “Per me hai vinto sempre tu” (Di mercoledì 12 maggio 2021) 12 maggio 2021 – Matilda De Angelis festeggia la vittoria come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo ne L’incredibile storia dell’isola delle rose. Candidata tra le altre attrici non protagoniste c’era anche Benedetta Porcaroli, che con Matilda De Angelis condivide uno strettissimo legame di amicizia. La fotografia che le ritrae insieme, spontanee e bellissime dopo la premiazione, ha fatto impazzire i fan. David di Donatello 2021, vittoria per Matilda De Angelis “Abbiamo vinto”, scrive semplicemente la giovane attrice sotto la foto che la ritrae con la statuetta dorata in mano, nella serata delle premiazioni dell’11 maggio 2021, accanto al ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) 12 maggio 2021 –Defesteggia la vittoria comenonper il suo ruolo ne L’incredibile storia dell’isola delle rose. Candidata tra le altre attrici non protagoniste c’era anche, che conDecondivide uno strettissimo legame di amicizia. La fotografia che le ritrae insieme, spontanee e bellissime dopo la premiazione, ha fatto impazzire i fan. David di Donatello 2021, vittoria perDe“Abbiamo”, scrive semplicemente la giovanesotto la foto che la ritrae con la statuetta dorata in mano, nella serata delle premiazioni dell’11 maggio 2021, accanto al ...

Advertising

NetflixIT : MATILDA DE ANGELIS ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista ma ci dicono dalla regia che ha anche v… - Agenzia_Ansa : La notte dei David di Donatello 2021, Sophia Loren migliore attrice per per La Vita davanti a sé: 'Non so se questo… - MediasetTgcom24 : David di Donatello 2021, trionfa 'Volevo nascondermi' | Sofia Loren miglior attrice #DaviddiDonatello… - nooam__ : RT @NetflixIT: MATILDA DE ANGELIS ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista ma ci dicono dalla regia che ha anche vinto tutt… - RomaSette : ?? @PremiDavid: 60 anni dopo, Sophia Loren migliore attrice protagonista. Miglior film “Volevo nascondermi”, con Eli… -