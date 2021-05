Mia Martini | quel braccio proteso nel silenzio | Memories

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con la morte di Mial’Italia intera si ferma. Milioni di occhi puntati suletto, inla stanzasa in cui ancora rimbomba l’ultimo respiro di un’anima candida e tormentata. Ha 47 anni, Domenica Bertè, e qualcuno là fuori sta invocando il suo nome. Il 14 maggio 1995 Nando Sepe, manager di Mimì – così si fa chiamare affettuosamente la voce immensa di Almeno Tu Nell’Universo – è preoccupato. Il telefono di Miasembra staccato. Il tempo stringe, perché l’artista deve esibirsi a Salerno e da giorni non dà sue notizie. Sono giorni die per questo Nando prende l’iniziativa. Si precipita in via Liguria 2, a Cardano del Campo (Varese), e lì si fa consegnare le chiavi dell’appartamento di Mimì dalla proprietaria di casa. Lì Mia si è trasferita da poco ...

Era il 14 maggio 1995 quando una commossa, turbata e incredula Mara Venier annunciava nel corso di Domenica In la morte di Domenica Rita Adriana Berté, in arteavvenuta due giorni prima. Era sola nella sua casa di Cardano al Campo in provincia di Varese quando ha chiuso gli occhi per sempre a soli 47 anni . Sono passati 26 anni da quel 12 maggio, ...Ventisei anni fa ci lasciava, per tutti Mimì. Un'artista difficile da dimenticare, soprattutto per quell'alone di drammatico legato alla sua scomparsa. Una scomparsa prematura, purtroppo, ma soprattutto un evento che ...Ventisei anni fa ci lasciava Mia Martini, per tutti Mimì. La grande artista ci ha lasciato in eredità tante canzoni meravigliose, nate durante un lungo e spesso tormentato cammino nel mondo della musi ...Com'è morta Mia Martini e quanti anni aveva il giorno del decesso? Ecco alcuni dettagli shock riportati da sua sorella Loredana Bertè.