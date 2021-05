“Mi viene da piangere”. La figlia del vip è incinta, lui non riesce a trattenere le lacrime (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una sorpresa per te, si legge sul frontespizio del pacchetto che appare in primo piano. Virginia Mihajlovic è incinta e sceglie un modo molto particolare per raccontarlo al compagno calciatore e a papà Sinisa. Registra un video con il suo smartphone e lo posta su Instagram assieme a un messaggio molto toccante. Condivide così la gioia per la creatura che reca in grembo. Aspetta un bimbo e lo comunica al padre che apprende la notizia con stupore, soddisfazione e grande commozione. #VIDEO A FINE ARTICOLO La reazione del tecnico della Sampdoria è altrettanto toccante. Apre la confezione ed estrae la tutina poi legge il biglietto e sorride imbarazzato. Ha capito tutto e prova a mantenere il self control. È compiaciuto e non può fare a meno di lasciarsi andare. "State scherzando", si lascia sfuggire. Ma è tutto vero. Del resto, è stato lui stesso a spiegare in più ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una sorpresa per te, si legge sul frontespizio del pacchetto che appare in primo piano. Virginia Mihajlovic èe sceglie un modo molto particolare per raccontarlo al compagno calciatore e a papà Sinisa. Registra un video con il suo smartphone e lo posta su Instagram assieme a un messaggio molto toccante. Condivide così la gioia per la creatura che reca in grembo. Aspetta un bimbo e lo comunica al padre che apprende la notizia con stupore, soddisfazione e grande commozione. #VIDEO A FINE ARTICOLO La reazione del tecnico della Sampdoria è altrettanto toccante. Apre la confezione ed estrae la tutina poi legge il biglietto e sorride imbarazzato. Ha capito tutto e prova a mantenere il self control. È compiaciuto e non può fare a meno di lasciarsi andare. "State scherzando", si lascia sfuggire. Ma è tutto vero. Del resto, è stato lui stesso a spiegare in più ...

