METEO Italia. Viavai di perturbazioni, piogge e temporali sino al weekend (Di mercoledì 12 maggio 2021) METEO sino AL 18 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’intensa perturbazione, che ha portato precipitazioni abbondanti al Nord Italia, tende a sfilare sui Balcani. Il maltempo si è contrapposto all’afflusso di correnti calde di origine nord-africana che hanno investito il Meridione, ma ora l’intrusione dell’aria fresca oceanica sta favorendo un generale calo termico. Al seguito della perturbazione affluiscono correnti fresche ed instabili d’origine atlantica. Il tempo quindi migliora solo parzialmente e, nonostante l’assenza di ulteriori fronti perturbati ben organizzati, avremo frequenti acquazzoni in questa parte centrale della settimana in particolare al Centro-Nord. Evoluzione METEO verso il weekend METEO A LUNGO INSTABILE Il flusso atlantico si contrapporrà ad ogni tentativo di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021)AL 18 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’intensa perturbazione, che ha portato precipitazioni abbondanti al Nord, tende a sfilare sui Balcani. Il maltempo si è contrapposto all’afflusso di correnti calde di origine nord-africana che hanno investito il Meridione, ma ora l’intrusione dell’aria fresca oceanica sta favorendo un generale calo termico. Al seguito della perturbazione affluiscono correnti fresche ed instabili d’origine atlantica. Il tempo quindi migliora solo parzialmente e, nonostante l’assenza di ulteriori fronti perturbati ben organizzati, avremo frequenti acquazzoni in questa parte centrale della settimana in particolare al Centro-Nord. Evoluzioneverso ilA LUNGO INSTABILE Il flusso atlantico si contrapporrà ad ogni tentativo di ...

Advertising

DPCgov : ?? Mercoledì #12maggio ?? ?? #allertaARANCIONE su parte di Lombardia. ?? ?? #allertaGIALLA su cinque regioni del Nord It… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Manyac_Angel : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -