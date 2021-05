Meteo Italia al 27 maggio: ondata di CALDO, al Nord temporali (Di mercoledì 12 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Rieccoci a commentare le ultimissime uscite dei modelli matematici di previsione. Il lungo termine, quindi l’ultima settimana di maggio, potrebbe metterci difronte dalla prima, intensa ondata di CALDO dal vero sapore d’Estate. Uno scenario che viene preso in considerazione un po’ da tutti i principali centri di calcolo internazionali, tuttavia permangono delle discrepanze importanti che inducono a mantenere una certa prudenza. Fin tanto che non avverrà il completo allineamento modellistico dovremo valutare ogni ipotesi, quindi oltre al CALDO d’Africa dovremo tenere in serie considerazione i disturbi che potrebbero arrivare dalle depressioni Nord atlantiche o ancor peggio da un’ampia depressione europea in strutturazione tra la Scandinavia e le ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Rieccoci a commentare le ultimissime uscite dei modelli matematici di previsione. Il lungo termine, quindi l’ultima settimana di, potrebbe metterci difronte dalla prima, intensadidal vero sapore d’Estate. Uno scenario che viene preso in considerazione un po’ da tutti i principali centri di calcolo internazionali, tuttavia permangono delle discrepanze importanti che inducono a mantenere una certa prudenza. Fin tanto che non avverrà il completo allineamento modellistico dovremo valutare ogni ipotesi, quindi oltre ald’Africa dovremo tenere in serie considerazione i disturbi che potrebbero arrivare dalle depressioniatlantiche o ancor peggio da un’ampia depressione europea in strutturazione tra la Scandinavia e le ...

