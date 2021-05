Meteo | CALDO ESTIVO quando tornerà? Sale il rischio canicola africana

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’anticipo d’estate dei giorni scorsi ha lasciato spazio ad una fase decisamente più fresca e perturbata. Le correnti oceaniche continueranno a dominare anche nei prossimi giorni, per il resto della settimana ma con ripercussioni anche oltre. Presto termometri indirizzati verso i primi 40 gradiIl ritorno delappare quindi scongiurato per tutta la seconda decade mensile, ma la situazione potrebbe bruscamente cambiare poco dopo il 20. Da qui a fine mese dovremo probabilmente parlare di gran, di calura, afa,. Non c’è molto da essere stupiti e per un semplice motivo. Da tempo stiamo ipotizzando scenariclimatici di questo tenore e i modelli previsionali hanno confutato la tesi. O meglio, hanno suffragato i nostri timori. L’anticiclone africano è pronto ad aspettare il momento più opportuno ...

...in molti si sono sfogati contro le condizioni poco clementi del, specie in un momento in cui si va verso le riaperture delle attività, comprese quelle balneari, e la voglia di vacanze e...Il quadro delsull'Italia non cambia. Un centro depressionario posto nei pressi del Regno ... invece quando il sole avrà la possibilità di splendere maggiormente ilnon si farà attendere ...Si arriva da un fine settimana piuttosto caldo, un fine settimana che ha visto le temperature ... Questo quel che ci aspetta tra qualche giorno. Molta acqua in poco tempo, ciò che chiaramente può ...La produzione regionale di frutta – sottolinea Coldiretti – è stata duramente compromessa dalle gelate con danni stimati in regione oltre i 350 milioni di euro, con la produzione di albicocche e susin ...