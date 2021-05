Mercedes-Benz unisce tradizione ed innovazione con il facelift della Classe E (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercedes-Benz aggiorna la Classe E, da molti considerata il “cuore del Marchio” per via degli oltre 14 milioni di esemplari (berline e station-wagon) consegnate in tutto il mondo dal 1946 in poi – 450.000 delle quali in Italia – che l’hanno resa la serie più venduta nella storia della Stella. Il facelift di metà carriera della decima generazione di Classe E, lanciata nel 2016, porta con sé un design più dinamico; la dinamizzazione e l’aggiornamento si riflettono già nella gamma di modelli, che conta cinque versioni (Sport, Business Sport, Exclusive, Premium e Premium Plus): ora il design Avantgarde degli esterni è di serie fin dal modello d’ingresso. Di conseguenza per la prima volta il modello base di Classe E vanta la Stella al centro del frontale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021)aggiorna laE, da molti considerata il “cuore del Marchio” per via degli oltre 14 milioni di esemplari (berline e station-wagon) consegnate in tutto il mondo dal 1946 in poi – 450.000 delle quali in Italia – che l’hanno resa la serie più venduta nella storiaStella. Ildi metà carrieradecima generazione diE, lanciata nel 2016, porta con sé un design più dinamico; la dinamizzazione e l’aggiornamento si riflettono già nella gamma di modelli, che conta cinque versioni (Sport, Business Sport, Exclusive, Premium e Premium Plus): ora il design Avantgarde degli esterni è di serie fin dal modello d’ingresso. Di conseguenza per la prima volta il modello base diE vanta la Stella al centro del frontale, ...

Advertising

ANSA_Motori : Mercedes-Benz Nuova Classe E si conferma la regina dell'Autostrada #ANSAmotori - RValdemburg : Bottas, auto in vendita su Twitter Il finlandese ha pubblicato un annuncio per la sua Mercedes-Benz AMG-GT S; comp… - lorenzihub : MERCEDES-BENZ SL 280 AUTOMATICA-PELLE+CAPOTTE NUOVA-ASI 29.900 € - MercedesBenz_IT : Cosa rende Nuova GLA il SUV perfetto per la città? Guarda il video e lasciati sorprendere. Scopri The Urban SUV ne… - GroupParadiso : Vieni a scoprire da Paradiso i nuovi elementi raffinati di design della Nuova EQA. Può essere Tua da 350 € al mese*… -