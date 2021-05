Meghan opportunista | ha usato Harry?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Non c’è pace per. Sta facendo discutere nel Regno Unito l’intervista rilasciata in tv dalla principessa Olga Romanoff, cugina della regina Elisabetta. Olga ha lodato la sovrana per aver sempre avuto l’approccio giusto alla vita pubblica. A differenza dei Sussex, ai quali non ha risparmiato una frecciata. Nuove grane per, decisamente una delle coppie più discusse non solo più nel campo dei Articolo completo: dal blog SoloDonna