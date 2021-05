Media sondaggi Termometro Politico: la differenza tra Lega e Fdi scende al 3,4% (Di mercoledì 12 maggio 2021) Media sondaggi oggi, Termometro Politico pubblica la nuova rilevazione settimanale: un dato su tutti emerge, la differenza tra Lega e Fratelli d’Italia scende al 3,4%. La settimana dal 3 al 9 maggio 2021 mette a confronto le rilevazioni di sette istituti: SWG, la stessa Termometro Politico, Tecnè, EMG, Ixè, Ipsos, Index.



Media sondaggi oggi: prosegue il trend negativo della Lega, sorpasso Fdi sempre più probabile Continua il trend, lentissimo ma apparentemente inesorabile, delle ultime settimane che vede la Lega perdere progressivamente terreno. In base agli ultimi sondaggi è scesa Mediamente al 21,6%. Il partito guidato da Matteo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)oggi,pubblica la nuova rilevazione settimanale: un dato su tutti emerge, latrae Fratelli d’Italiaal 3,4%. La settimana dal 3 al 9 maggio 2021 mette a confronto le rilevazioni di sette istituti: SWG, la stessa, Tecnè, EMG, Ixè, Ipsos, Index.oggi: prosegue il trend negativo della, sorpasso Fdi sempre più probabile Continua il trend, lentissimo ma apparentemente inesorabile, delle ultime settimane che vede laperdere progressivamente terreno. In base agli ultimiè scesamente al 21,6%. Il partito guidato da Matteo ...

Advertising

FernandoCorti1 : @CdT_Online come spesso accade concordo con Fabio Poma. Il guaio è che il lavaggio del cervello dei media è iniziat… - K_for_rats : @repubblica Quindi alla fine lasscienza e le ondate non valevano proprio niente, si faceva solo quello che dicevano… - CiaoNando : @soniabetz1 La risposta la trova al terzo punto. Troppi elettori non hanno un orientamento i #media li intercettano… - Simo07827689 : RT @Nico01042014: I sondaggi pilotati danno Giorgia meloni in ascesa e guarda caso gli estremisti di destra si prendono la libertà di offen… - gjscco : RT @Nico01042014: I sondaggi pilotati danno Giorgia meloni in ascesa e guarda caso gli estremisti di destra si prendono la libertà di offen… -