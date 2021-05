MedFilm Festival 2021: al via le iscrizioni per lungometraggi e cortometraggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) La XXVII edizione a Roma dal 5 al 14 novembre 2021 Al via le iscrizioni per lungometraggi e cortometraggi del MedFilm Festival, il più longevo Festival cinematografico di Roma, che si terrà, per la sua 27a edizione, dal 5 al 14 novembre 2021. In un tempo che mangia il tempo, il MedFilm Festival tiene la rotta e guarda lontano, alla ricerca delle opere migliori in arrivo dalle coste del Mediterraneo. La 27° edizione del Festival segnerà il ritorno delle proiezioni in sala, senza rinunciare ad una finestra sull’online, per promuovere il cinema di qualità oltre i tutti i confini. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 settembre 2021. Sarà possibile iscrivere il proprio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) La XXVII edizione a Roma dal 5 al 14 novembreAl via leperdel, il più longevocinematografico di Roma, che si terrà, per la sua 27a edizione, dal 5 al 14 novembre. In un tempo che mangia il tempo, iltiene la rotta e guarda lontano, alla ricerca delle opere migliori in arrivo dalle coste del Mediterraneo. La 27° edizione delsegnerà il ritorno delle proiezioni in sala, senza rinunciare ad una finestra sull’online, per promuovere il cinema di qualità oltre i tutti i confini. Lesono aperte fino al 6 settembre. Sarà possibile iscrivere il proprio ...

