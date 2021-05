Mazzarri su Cavani | “Orgoglioso della sua carriera Lo vedrei bene al Real Madrid”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore Walternel corso dell’intervista rilasciata a France Football, si è soffermato anche su uno dei suoi beniamini ai tempi del Napoli, Edison. “Sono moltosua. Mi ha dato molto e penso che possa dare ancora molto oggi. Ha le caratteristiche per continuare a giocare per grandi club. Ad esempio, al. Ci sono grandi giocatori lì, ma nessuno con il suo profilo. Lo. Farebbe crescere i giovani e, sul campo, una coppia con Benzema sarebbe molto interessante. Non ci sarebbero problemi a livello tattico perchèè disponibile. Lo conosco molto, al di là del talento, la sua principale qualità è la leadership”. FOTO: Sito ...

