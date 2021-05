Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano in estate: l’indiscrezione bomba (Di mercoledì 12 maggio 2021) Procede a gonfie vele la relazione fra Matteo Salvini e Francesca Verdini. Tanto che i due fidanzati sarebbero pronti al grande passo. Secondo le ultime indiscrezioni di “Dagospia”, le nozze sarebbero già state programmate. Quest’estate il politico e l’imprenditrice potrebbero già essere marito e moglie. Un’indiscrezione quella della “terza famiglia tradizionale” per il leader della Lega rilanciata anche dal settimanale “Oggi”, che ha pubblicato alcune foto della coppia a spasso. leggi anche l’articolo —> Elisa Isoardi perché è finita con Salvini? «Spiavo il suo telefono: ecco cosa ho trovato…» L’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini è nato nel 2019, poco dopo l’addio del segretario del Carroccio alla ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Procede a gonfie vele la relazione fra. Tanto che i due fidanzati sarebbero pronti al grande passo. Secondo le ultime indiscrezioni di “Dagospia”, le nozze sarebbero già state programmate. Quest’il politico e l’imprenditrice potrebbero già essere marito e moglie. Un’indiscrezione quella della “terza famiglia tradizionale” per il leader della Lega rilanciata anche dal settimanale “Oggi”, che ha pubblicato alcune foto della coppia a spasso. leggi anche l’articolo —> Elisa Isoardi perché è finita con? «Spiavo il suo telefono: ecco cosa ho trovato…» L’amore traè nato nel 2019, poco dopo l’addio del segretario del Carroccio alla ...

