Matrimonio in gran segreto per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. E spunta la prima foto da marito e moglie (Di mercoledì 12 maggio 2021) grandissima notizia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Con un post su Instagram giunto a sorpresa, la donna ha annunciato un momento che tutti stavano aspettando da tempo. Sono riusciti a tenerlo segretissimo fino alla fine, ma ora ha voluto condividere la sua gioia assieme ai suoi follower. Questi ultimi, quando hanno letto il suo messaggio e visto la foto, sono rimasti a bocca più che aperta. Immediatamente sono arrivati decine di commenti sotto il post decisamente da brividi. Alcune settimane fa avevano fatto una grande festa per il battesimo e il compleanno della piccola Mia. “25-04-2021. Il Battesimo di Mia – ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia su Instagram – Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)dissima notizia per. Con un post su Instagram giunto a sorpresa, la donna ha annunciato un momento che tutti stavano aspettando da tempo. Sono riusciti a tenerlo segretissimo fino alla fine, ma ora ha voluto condividere la sua gioia assieme ai suoi follower. Questi ultimi, quando hanno letto il suo messaggio e visto la, sono rimasti a bocca più che aperta. Immediatamente sono arrivati decine di commenti sotto il post decisamente da brividi. Alcune settimane fa avevano fatto unade festa per il battesimo e il compleanno della piccola Mia. “25-04-2021. Il Battesimo di Mia – ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia su Instagram – Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita. Un ...

