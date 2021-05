Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini | le foto della cerimonia

Advertising

filufilo : RT @Unf_Tweet: - IncontriClub : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - gossipblogit : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - Unf_Tweet : - livy5221 : @_Kandinsky__ Diceva le stesse identiche cose a Giulia, compreso matrimonio e figli. Lui ama solo se stesso ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio Giorgia

... a sorpresa arriva oggi dai social, la notizia delrimandato a causa della pandemia . La ... sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l'ora #12MaggioPALMAS E FILIPPO ...Uno scatto in bianco e nero, al momento del bacio: cosìPalmas e Filippo Magnini , via social, hanno annunciato il loro. "Abbiamo detto SI, c'eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c'erano anche le ...Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati. Il matrimonio con rito civile è stato celebrato in gran segreto. Presenti solo i parenti più cari. La coppia, dopo aver pronunciato il fatidico sì, ha ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. «Siamo marito e moglie davvero!». Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato ...