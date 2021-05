Matrimoni, Draghi: “Capisco preoccupazione, ma fondamentale avere pazienza. Evitiamo che occasione di gioia si trasformi in rischio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante il question time alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Mario Draghi è intervenuto anche sul tema del settore wedding che da settimane chiede nuovi protocolli per poter far ripartire i Matrimoni. Draghi ha specificato che il tema “sarà argomento della prossima cabina di regia lunedì 17 e sarà l’occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni significativi”. “Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute – ha aggiunto il premier – I Matrimoni sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Serve un un approccio graduale, allentando le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico”. Il presidente del Consiglio si è poi rivolto alle coppie: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante il question time alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Marioè intervenuto anche sul tema del settore wedding che da settimane chiede nuovi protocolli per poter far ripartire iha specificato che il tema “sarà argomento della prossima cabina di regia lunedì 17 e sarà l’per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni significativi”. “Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute – ha aggiunto il premier – Isono un’di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Serve un un approccio graduale, allentando le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico”. Il presidente del Consiglio si è poi rivolto alle coppie: ...

