Matrimoni 2021 | Draghi | “Ci vuole pazienza | lunedì ne discuteremo”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)in tempo di Covid tra i temi trattati nella prossima Cabina di regia, fissata per17 maggio. A dirlo è il premier Marionel corso del Question Time, “Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando ilo, capisco la loro preoccupazione, un festeggiamento così importante è il desiderio di tutti. Ma è fondamentale avere ancora un po’ diper evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”, ha spiegato il premier. Il settore delle cerimonie sarà quindi “all’attenzione della Cabina di regia di17 maggio, per dare maggiori certezze a tutto il comparto”, ha aggiunto sottolineando tra l’altro: “Dobbiamo essere attenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'I- ha aggiunto - sono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le ...Il settore wedding all'attenzione della prossima Cabina di Regia: "Capisco la preoccupazione delle coppie, daremo certezze al comparto"in tempo di Covid tra i temi trattati nella prossima Cabina di regia, fissata per lunedì 17 maggio. A dirlo è il premier Mario Draghi nel corso del Question Time, "Voglio esprimere un ...Dopo infiniti tira e molla, la coppia, che aveva in programma un matrimonio fissato per il 2 settembre prossimo, avrebbe deciso di chiudere il rapporto una volta per tutte. Lo assicura il ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al question time delineando la road map del governo per le riaperture e, in generale, sulle strategie per contrastare la ...