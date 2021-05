Matera, i soldi della droga reinvestiti in fragole: scoperto riciclaggio da 4 milioni di euro, 18 arresti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quello scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza è "il più raffinato meccanismo di riciclaggio individuato finora in Basilicata", stando all'ordinanza del gip distrettuale, che ha portato 12 persone in carcere, sei agli arresti domiciliari e ad altre sei ha... Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quellodalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza è "il più raffinato meccanismo diindividuato finora in Basilicata", stando all'ordinanza del gip distrettuale, che ha portato 12 persone in carcere, sei aglidomiciliari e ad altre sei ha...

