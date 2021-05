Massimo Oddo | dall’intervista post-Mondiale al siparietto con Cosmi fino al retroscena sul passaggio al Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La storia di. Inizia con il Renato Curi, poi dopo un provino passa nelle giovanili deled esordisce in prima squadra. Anni di prestiti tra Fiorenzuola, Prato e Lecco, ma l’esplosione avviene in Serie B con Monza e Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A. L’esordio tra i grandi è però con il Verona, nella stagione 1999-2000. Da lì, un cammino in ascesa., al di là delle caratteristiche del ruolo, è un abile tiratore di calci da fermo: diverse, infatti, le realizzazioni su punizione o rigore. Alla Lazio cinque anni, oltre 100 presenze, e la fascia da capitano. Ma è con il, al suo ritorno, che ottiene i maggiori successi, tra cui la Champions League del 2007. Esperienza all’estero, al Bayern Monaco, prima dell’ennesimo ritorno in rossonero e la chiusura a Lecce. Anche ...