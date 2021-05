(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Negli anni ad Udine ho giocato poco, ma è stato un’esperienza che mi ha aiutato a crescere. Già solo lavorando con calciatori del calibro di Iaquinta, Di Natale e Pepe, si migliora".Inizia così l'intervista dell'ex calciatore - fra le altre - di Palermo e Udinese, Salvatore. L'ex giocatore, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” - su 1 Station Radio, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera svelando inoltre un particolare retroscena di mercato legato al suo passato. "Sono stato vicinissimo all’azzurro, ma quando ero in A e loro in B, rifiutai per poter disputare il massimo campionato. L’anno dopo, accadde la situazione inversa, e Marino, forse, si legò al dito il mio no e non si concluse l’operazione. Da napoletano e tifoso del Napoli, sarebbe stato fantastico. Avrei usato la responsabilità di essere partenopeo per dare il ...

Advertising

Mediagol : Masiello: 'Zamparini? Manca al calcio italiano, investiva senza paura' -

Ultime Notizie dalla rete : Masiello Zamparini

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...... Di Natale e Pepe, si migliora" - queste le parole di Salvatore, ex calciatore, fra le ...? Ho un debole per lui. È stato il mio presidente da quando avevo 14 anni. Mi ha portato ...«Ho un debole per lui. È stato il mio presidente da quando avevo 14 anni. Mi ha portato prima a Venezia, e poi al Palermo. Persone che fanno calcio come lui, con entusiasmo e anche iniziativa imprendi ...ZAMPARINI - "Ho un debole per lui. È stato il mio presidente da quando avevo 14 anni. Mi ha portato prima a Venezia, e poi al Palermo. Persone che fanno calcio come lui, con entu ...