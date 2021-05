Mario Zaccaria confermato presidente regionale dell’Ussi

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ottiene la conferma come(Unione Stampa Sportiva Italiana) in Campania e si insedia ufficialmente, insieme al nuovo consiglio, nella giornata del 12 maggio. Nominati anche i fiduciari provinciali: Massimo Ieppariello (Avellino-Benevento), Lucio Bernardo (Caserta), Enrico Scapaticci (Salerno). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio direttivo dell'Ussi Campania - Gruppo 'Felice Scandone', presieduto da Mario Zaccaria, sono state attribuite anche le seguenti cariche: Laura Masiello - Vice Presidente. Il collega giornalista professionista Enrico Scapaticci è stato nominato fiduciario per la provincia di Salerno dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Nella prima riunione del nuovo Consiglio direttivo dell'Ussi Campania. Grande soddisfazione per il giornalista irpino Luigi Zappella riconfermato all'unanimità Vice Presidente dell'Ussi Campania (Unione Stampa Sportiva Italiana).