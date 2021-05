Mario Lentano | La Cancel culture dice di difendere la cultura | in realtà disprezza gli esseri umani

(Di mercoledì 12 maggio 2021) di Manuela Ballo È ormai un fenomeno quasi ciclico, quello di rimettere in discussione il passato e di proporre nuovi modelli die di stili di vita. Questa volta la chiamano '' e ...

Advertising

MaricaGusmitta : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Lentano

Globalist.it

Su una questione culturalmente così delicata abbiamo rivolto alcune domande adocente di Lingua e letteratura latina all' Università degli studi di Siena . Il professore non si è ...... 'Le parole degli antichi', diretta da, autore anche del primo volume 'Straniero' 'La lira di Orfeo', diretta da Graziana Brescia, che esce con 'Il tessuto delle Muse. Musica e mito nel ...Cosa dice sul fenomeno il docente che insegna Lingua e letteratura latina all’Università di Siena: “Affronta tragedie come lo schiavismo e Biancaneve con lo stesso cipiglio. Ridicolo” ...Un’ intervista sugli effetti della “Cancel culture” al docente che insegna Lingua e letteratura latina all’ Università degli studi di Siena ...