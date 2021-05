Mario Draghi: "Nessuno deve essere lasciato solo in acque italiane" (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Nessuno deve essere lasciato solo in acque italiane”. A dirlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel rispondere al leghista Maurizio Molinari sul tema migranti durante il question time alla Camera dei deputati. Il governo italiano è impegnato, aggiunge, “esercitare una pressione intra-europea affinché si torni a una redistribuzione efficace dei migranti”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “in”. A dirlo il presidente del Consiglio,, nel rispondere al leghista Maurizio Molinari sul tema migranti durante il question time alla Camera dei deputati. Il governo italiano è impegnato, aggiunge, “esercitare una pressione intra-europea affinché si torni a una redistribuzione efficace dei migranti”.

