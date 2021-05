Marina Abramovic vince il Premio Principessa delle Asturie per le Arti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Marina Abramovic considerata la “regina” della Performance Art vince il prestigioso riconoscimento spagnolo Principessa delle Asturie per le Arti e verrà premiata in autunno ad Oviedo, alla presenza dei Reali di Spagna. A vincere l’autorevole Premio Principessa delle Asturie per le Arti, considerato il Premio Nobel spagnolo, per l’anno 2021, è stata Marina Abramovic. L’Artista serba, naturalizzata statunitense, è stata scelta tra 59 candidati di 24 nazionalità diverse. L’Abramovic, considerata una delle pioniere dell’arte performativa vanta una carriera di oltre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)considerata la “regina” della Performance Artil prestigioso riconoscimento spagnoloper lee verrà premiata in autunno ad Oviedo, alla presenza dei Reali di Spagna. Are l’autorevoleper le, considerato ilNobel spagnolo, per l’anno 2021, è stata. L’sta serba, naturalizzata statunitense, è stata scelta tra 59 candidati di 24 nazionalità diverse. L’, considerata unapioniere dell’arte performativa vanta una carriera di oltre ...

