Marche, la vaccinazione rallenta. Non partirà la fascia 50 - 59 anni e dosi nelle aziende da giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) ANCONA - Per le somministrazioni dei vaccini nelle aziende , non si partirà prima dell'inizio di giugno. Fino alla fascia dei 50enni, bisognerà continuare a seguire le classi decrescenti di età e dei ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 maggio 2021) ANCONA - Per le somministrazioni dei vaccini, non siprima dell'inizio di. Fino alladei 50enni, bisognerà continuare a seguire le classi decrescenti di età e dei ...

Advertising

freezeroArt : @RegioneMarcheIT @RegioneMarcheIT buonasera, vorrei cortesemente sapere se è possibile ricevere la seconda vaccinaz… - tueetterin : in #Campania è partita la vaccinazione per i 50enni nelle #Marche, se tutto va bene, ci si potrà prenotare a luglio… - freezeroArt : @RegLombardia buonasera, vorrei cortesemente sapere se è possibile ricevere la seconda vaccinazione in una regione… - freezeroArt : @RegioneMarcheIT buonasera, vorrei cortesemente sapere se è possibile ricevere la seconda vaccinazione in una regio… -