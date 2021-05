Mafia: Martelli, ‘stragi Cosa nostra non rientrano in piano destabilizzazione politica dello Stato’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – “Le iniziative stragiste non rientrano in un piano di destabilizzazione politica dello Stato ma in un piano di interessi privati di Cosa nostra”. Lo ha detto l’ex ministro Claudio Martelli durante l’audizione davanti alla Commissione regionale antiMafia all’Ars. “La Mafia fa programmi efferati che interessano Cosa nostra”, dice. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – “Le iniziative stragiste nonin undiStato ma in undi interessi privati di”. Lo ha detto l’ex ministro Claudiodurante l’audizione davanti alla Commissione regionale antiall’Ars. “Lafa programmi efferati che interessano”, dice. L'articolo CalcioWeb.

