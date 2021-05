Maccaferri | Piero De Luca “convoca” Confindustria | “Si cerchi la migliore soluzione”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “A fronte delle scelte aziendali messe in atto dei vertici dellae affinché si trovi al più presto laalla crisi in atto, stamani ho inviato una richiesta dizione di un tavolo di confronto pressoSalerno”, così l’OnorevoleDeè intervenuto nuovamente sulla vicenda dell’azienda di Bellizzi, i cui vertici hanno annunciato la chiusura. “La vicendami sta a cuore sin dalle origini. Nei mesi scorsi avevo presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Giorgetti, a seguito della quale avevo sollecitato l’istituzione di un apposito tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo economico. Si è quindi svolto un primo incontro ristretto con la ...

