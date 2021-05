“Ma che ha fatto?”. Chiara Ferragni, bufera per la foto di Vittoria: interviene pure l’associazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per festeggiare le 34 candeline, Chiara Ferragni ha trascorso un bellissimo weekend in Toscana. Tutta la famiglia al completo, dunque Fedez, Leone e la piccola Vittoria, e gli amici più stretti si sono goduti un fine settimana di relax in Maremma. Il primo compleanno da mamma bis per l’influencer e anche il primo viaggetto per Baby V, che è nata lo scorso 23 marzo. Naturalmente il weekend è stato ampiamente documentato sui social, tra gallerie fotografiche e Storie pubblicate su Instagram da Chiara e Fedez: la coppia ha mostrato il resort extra lusso, ma anche i pranzi immersi nella natura e le gite. Il tutto condito da outfit pazzeschi anche se non è mancato un piccolo imprevisto col sole per l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, bufera per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per festeggiare le 34 candeline,ha trascorso un bellissimo weekend in Toscana. Tutta la famiglia al completo, dunque Fedez, Leone e la piccola, e gli amici più stretti si sono goduti un fine settimana di relax in Maremma. Il primo compleanno da mamma bis per l’influencer e anche il primo viaggetto per Baby V, che è nata lo scorso 23 marzo. Naturalmente il weekend è stato ampiamente documentato sui social, tra galleriegrafiche e Storie pubblicate su Instagram dae Fedez: la coppia ha mostrato il resort extra lusso, ma anche i pranzi immersi nella natura e le gite. Il tutto condito da outfit pazzeschi anche se non è mancato un piccolo imprevisto col sole per l’imprenditrice digitale.per la ...

Advertising

RobertoBurioni : Complimenti a Piero Angela, che ha fatto appassionare alla scienza diverse generazioni di italiani (me compreso). - borghi_claudio : Mannaggia le scuole, l'Inter, le zone gialle, le riaperture che avrebbero fatto schizzare i contagi. - ilriformista : L'imbarazzante uscita di Scanzi, pupillo di Travaglio al Fatto Quotidiano, che ricorre al body shaming per attaccar… - Havlsey94 : RT @lalaland1989y: Taola Purani che palesemente non ha pubblicato le foto del gender Reveal a) perché deve editare tutto alla perfezione, a… - illicitgilmore : detto ciò partiamo dal fatto che se uso un video meme non mi devo mettere a spiegare tutto quello che intendevo e v… -