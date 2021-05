M5s, Appendino a Bersani: “Lei ha pagato il prezzo delle nostre ingenuità e immaturità iniziali. Spero che Conte possa ricucire” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il dialogo sui candidati per le amministrative di Pd e M5s non è completamente chiuso, almeno non a Torino. Dopo che nelle scorse ore, intervenendo al Forum del Fatto quotidiano, lo stesso Giuseppe Conte ha parlato di un candidato civico che può mettere d’accordo le due forze politiche, a spendersi per “allargare il campo” è stata (di nuovo) la sindaca Chiara Appendino. La prima cittadina, intervenendo ieri sera all’assemblea di Articolo Uno Torino, si è rivolta direttamente all’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani auspicando una ricucitura e riconoscendo per la prima volta le “ingenuità e immaturità” che hanno impedito l’accordo tra Pd e M5s quando nel 2013 era lui il candidato presidente del Consiglio. “Conte e quello che rappresenta, il percorso che sta facendo, ci porterà ad avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il dialogo sui candidati per le amministrative di Pd e M5s non è completamente chiuso, almeno non a Torino. Dopo che nelle scorse ore, intervenendo al Forum del Fatto quotidiano, lo stesso Giuseppeha parlato di un candidato civico che può mettere d’accordo le due forze politiche, a spendersi per “allargare il campo” è stata (di nuovo) la sindaca Chiara. La prima cittadina, intervenendo ieri sera all’assemblea di Articolo Uno Torino, si è rivolta direttamente all’ex segretario Pd Pier Luigiauspicando una ricucitura e riconoscendo per la prima volta le “” che hanno impedito l’accordo tra Pd e M5s quando nel 2013 era lui il candidato presidente del Consiglio. “e quello che rappresenta, il percorso che sta facendo, ci porterà ad avere ...

