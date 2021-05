Lunedì 17 maggio potranno aprire le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, ha indicato alle regioni di aprire le prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus ai nati fino al 1981, quindi a chi ha più di 40 anni. Lo ha scritto Leggi su ilpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, ha indicatoregioni dileper il vaccinoilai nati fino al 1981, quindi a chi ha più di 40. Lo ha scritto

Vaccini, Figliuolo: "Da lunedì via alle prenotazioni dei quarantenni" Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Un'altra accelerata nella campagna vaccinale italiana dopo l'annuncio, per il week end, di nuove scorte alle Regioni. In prima battuta grazie ...

