Lunedì 17 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 l'@IsolaDeiFamosi leader della serata con il 19% di share @mattino5 domina la propria fascia d'ascolto… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è la #Puglia con 87 p… - Vivo_Azzurro : #Under21 ???? ?? Intervista a Patrick #Cutrone verso #Portogallo-#Italia, quarto di finale di #U21EURO ??? Lunedì 31… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: TV > Rai 1 | Luca Zaia, Governatore del Veneto > LUNEDÌ 10 MAGGIO | ore 09:05 | 'UnoMattina' | Hashtag: #unomattina Strea… - laura_ceruti : RT @ilriformista: #Vaccino agli #over40 -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì maggio

3bmeteo

E ancora: "si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981". Nel documento "si raccomanda ...E ancora: 'Si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981'. Nel documento 'si raccomanda l'...