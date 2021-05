(Di mercoledì 12 maggio 2021) “è la storia un amore il cui dolore diviene quotidiano. Vivere comprendendo quanto la mancanza fisica di una persona possa diventare parte del nostro corpo esattemnto come un battito o un respiro” Venerdì 7 maggio 2021 (in distribuzione Artist First) è uscito. Una nuova collaborazione che vede unirsi la voce die la penna di. Dalle sonorità retrowave che hanno caratterizzato “Polvere”, ilprecedente che li vedeva insieme, c’era l’esigenza di rendere ilbrano più intimo possibile. Così, grazie al chitarrista Fabio Mano, è nata una versione acustica che spezza il fiato, e ci fa piangere un pò.ci ha gentilmente concesso ...

Advertising

Lopinionista : Lucertola è il nuovo singolo di Listanera x Frank Past, l’intervista - interludepeople : ho caldo potrei aprire la finestra ma se poi entra di nuovo una lucertola io cosa faccio esatto muoio tra le due mo… - periodicodaily : “Lucertola”: nuovo singolo per Listanera #Listanera #Musica #LucertolaListanera - wordsandmore1 : ? Disponibile il nuovo signolo di Listanera (e la penna di Frank Past)dal titolo lucertola(distribuzione Artist Fir… - GiornaleLORA : Lucertola è il nuovo singolo di Listanera x Frank Past -

Ultime Notizie dalla rete : Lucertola nuovo

ExPartibus

... lacornuta del Texas adotta una tattica difensiva unica e terrificante. L'animale ... "Il momento in cui si apprezza di più l'essere uno scienziato è quello in cui osservi qualcosa die ...Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci terranno compagnia con unviaggio ricco di scoperte all'... la più grandedel mondo. Conosceremo poi le tartarughe giganti delle Seychelles, insetti ..."Lucertola è la storia un amore il cui dolore diviene quotidiano. Vivere comprendendo quanto la mancanza fisica di una persona possa diventare parte del ...Esce oggi venerdì 7 maggio 2021, in distribuzione Artist First, ‘Lucertola’. Una nuova collaborazione che vede unirsi la voce di Listanera e la penna di Frank Past. Dalle sonorità retrowave che hanno ...