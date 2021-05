Love Is In The Air anticipazioni: EDA bacia SERKAN e… (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fin dalle prime puntate di Love Is In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori dovranno fare attenzione al lato più impulsivo di Eda Yildiz (Hande Erçel), la protagonista assoluta della storia, che prenderà il via nel momento in cui incontrerà SERKAN Bolat (Kerem Bürsin), l’uomo d’affari che riterrà responsabile della sua mancata laurea… Leggi anche: Grey’s anatomy 18 ci sarà, la serie è stata rinnovata per un’altra stagione! Love Is In The Air, news: Eda e SERKAN, un rapporto burrascoso! Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, la fioraia Eda non ha potuto laurearsi e diventare di conseguenza un architetto paesaggista, ciò a causa del ritiro della sua borsa di studio proprio durante l’ultimo anno. Dato che la stessa ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fin dalle prime puntate diIs In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori dovranno fare attenzione al lato più impulsivo di Eda Yildiz (Hande Erçel), la protagonista assoluta della storia, che prenderà il via nel momento in cui incontreràBolat (Kerem Bürsin), l’uomo d’affari che riterrà responsabile della sua mancata laurea… Leggi anche: Grey’s anatomy 18 ci sarà, la serie è stata rinnovata per un’altra stagione!Is In The Air, news: Eda e, un rapporto burrascoso! Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle, la fioraia Eda non ha potuto laurearsi e diventare di conseguenza un architetto paesaggista, ciò a causa del ritiro della sua borsa di studio proprio durante l’ultimo anno. Dato che la stessa ...

