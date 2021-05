Lombardia, i soldi risparmiati con il taglio dei vitalizi destinati a scuole e vigili del fuoco (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parte dei soldi pubblici che fino a pochi anni fa finivano sotto la voce “costi della politica“, destinati a garantire un lauto vitalizio agli ex consiglieri regionali, oggi possono essere utilizzati per aiutare le scuole elementari, gli istituti professionali, i vigili del fuoco. L’avanzo di amministrazione del consiglio regionale della Lombardia per l’anno 2020 è pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga parte proprio dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi, che tra il 2014 e il 2019 hanno permesso di accantonare 3milioni e 206mila euro. Martedì il consiglio regionale ha stabilito all’unanimità su indicazione dell’ufficio di presidenza che queste risorse, prima necessarie per pagare quei privilegi che la casta si era garantita, saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parte deipubblici che fino a pochi anni fa finivano sotto la voce “costi della politica“,a garantire un lautoo agli ex consiglieri regionali, oggi possono essere utilizzati per aiutare leelementari, gli istituti professionali, idel. L’avanzo di amministrazione del consiglio regionale dellaper l’anno 2020 è pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga parte proprio dei risparmi dovuti alla riduzione dei, che tra il 2014 e il 2019 hanno permesso di accantonare 3milioni e 206mila euro. Martedì il consiglio regionale ha stabilito all’unanimità su indicazione dell’ufficio di presidenza che queste risorse, prima necessarie per pagare quei privilegi che la casta si era garantita, saranno ...

