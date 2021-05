Lodovica Comello | cosa faceva prima di diventare famosa? | Da non credere

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Laconduttriceha rivelato in un’intervista quale lavoro svolgevadiun’attrice di successo: scopriamo l’interessante retroscena.(Getty Images)Questa sera, mercoledì 12 maggio, andrà in onda su Canale 5 Poveri ma ricchissimi, con Christian De Sica. Il film è una classica commedia all’italiana in cui vengono narrate le rocambolesca vicende della famiglia Tucci. Nel cast, oltre a De Sica, sono presenti anche Enrico Brignano, Anna Mazzamauro, Lucia Ocone e. L’attrice friulana interpreta il ruolo di Valentina, moglie di Marcello (Brignano), che è in attesa del primo figlio.è oggi una presentatrice e attrice molto ...