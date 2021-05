Locatelli: "Pfizer crea sconcerto: l'efficacia del richiamo a 42 giorni è la stessa" (Di mercoledì 12 maggio 2021) ?Da medico rispondo in maniera molto chiara: l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione” di vaccino anti-Covid a mRna “prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42 giorni, non inficia minimamente l’efficacia dell’immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte più dosi di vaccino”. A parlare durante la trasmissione Agorà di Rai Tre è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha difeso l’indicazione di allungare i tempi fra prima dose e richiamo per i vaccini a mRna a 42 giorni. Ieri da Pfizer era arrivato l’invito a rispettare invece i canonici 21 giorni. Locatelli ha proseguito: “Capisco che chi lavora nell’industria abbia atteggiamenti molto protettivi rispetto agli studi condotti e questi studi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) ?Da medico rispondo in maniera molto chiara: l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione” di vaccino anti-Covid a mRna “prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42, non inficia minimamente l’dell’immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte più dosi di vaccino”. A parlare durante la trasmissione Agorà di Rai Tre è Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha difeso l’indicazione di allungare i tempi fra prima dose eper i vaccini a mRna a 42. Ieri daera arrivato l’invito a rispettare invece i canonici 21ha proseguito: “Capisco che chi lavora nell’industria abbia atteggiamenti molto protettivi rispetto agli studi condotti e questi studi ...

