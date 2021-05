Locatelli, “C’è margine per uno slittamento del coprifuoco. Pfizer? Seconda somministrazione a 42 giorni non inficia minimamente l’efficacia” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, il Professor Locatelli sul coprifuoco e sulla somministrazione della Seconda dose del vaccino Pfizer. Ospite ad Agorà, il Professor Franco Locatelli ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e sulla somministrazione della Seconda dose del vaccino Pfizer, al centro di una discussione dopo le dichiarazioni del responsabile medico per l’Italia della società. Locatelli, “Credo ci sia il margine per uno slittamento dell’orario del coprifuoco” “Credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti. Poi se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta al governo“, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, il Professorsule sulladelladose del vaccino. Ospite ad Agorà, il Professor Francoha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e sulladelladose del vaccino, al centro di una discussione dopo le dichiarazioni del responsabile medico per l’Italia della società., “Credo ci sia ilper unodell’orario del” “Credo che ci sia ilper unodell’orario di restrizione dei movimenti. Poi se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta al governo“, ...

